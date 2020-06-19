اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 10:35 م
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صور.. فنادق الغردقة تعرض على وزير السياحة ضوابط السلامة الصحية

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:33 م
صور.. فنادق الغردقة تعرض على وزير السياحة ضوابط السلامة الصحية جولة وزير السياحة

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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عدد من الفنادق بمدينة الغردقة وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي اقرتها وزارة السياحة والاثار والإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة اولي، اعتبارا من أول يوليو.

وقد حضر الجولة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، و عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وخلال الجولة قام الدكتور خالد العناني بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ. كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها. وقد استمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

وتأتي هذه الجولة في اطار الرحلة التي تنظمها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء لحوالي 35 من المراسلين الاجانب ووكالات الانباء المحلية والعربية والدولية لإطلاع وكالات الانباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.

جولة وزير السياحة (1)
 
جولة وزير السياحة (2)
 
جولة وزير السياحة (3)
 
جولة وزير السياحة (4)
 
جولة وزير السياحة (5)

خالد العنانى

عودة السياحة

الغردقة

اخبار مصر

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