صور.. رفع 700 طن أتربة متراكمة وقمامة فى قرى مدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر أعمال رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل بمركز ومدينة الطود، حيث بدأ بمتابعة أعمال قسم البساتين بالوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، وذلك لقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمنى المحدد للرى بطريق المسار السياحى القاهره أسوان.

ومن ملف النظافة بالمركز تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال رفع وإزالة 120 طنا من الأتربة المتراكمة بجانبى الطرق بدايةً من منطقة الشيخ حسان وصولاً إلى معهد الشيخ أبو الحمد الأزهرى بمدينة الطود.

وفى هذا السياق أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أن الأعمال متواصلة يومياً فى جميع القطاعات والخدمات بالمركز، مضيفاً أنه تم رفع ما يقرب من 700 طن من القمامة والمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة ومخلفات نواتج تطهيرات الترع، خلال شهر يونيو الجارى.

وكان قد صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر أنه حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة الأهالي بالطود والعديسات مبادرة جديدة لشباب غرفة عمليات الطود، أقدم شباب المتطوعين بالمدينة على تصميم وتركيب سلات قمامة صغيرة بأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع للمخلفات الورقية والكمامة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلة حملات النظافة يومياً بالمدن والقرى المختلفة، حيث إنه في مبادرة جديدة من الشباب المتطوعين بغرفة عمليات الطود والعديسات، قام المتطوعون من أبناء المركز بتركيب سلات قمامة صغيرة بأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع والأماكن الحيوية بالمركز، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأهالي أثناء التخلص من الأقنعة الواقية - الكمامة - لعدم إيذاء الآخرين كإجراءات احترازية ووقائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



رفع 700 طن من الأتربة المتراكمة والقمامة بجانبى الطرق (1)



رفع 700 طن من الأتربة المتراكمة والقمامة بجانبى الطرق (2)