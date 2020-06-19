صور.. تفاصيل مشروع تطوير "عزبة محسن" الكبرى ضمن خطة تطوير العشوائيات

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول بتكلفة تقدر بـ 108.2 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر، وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان صادر اليوم ، أن منطقة محسن الكبرى يقطن بها حوالي 75 ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدانر، وأوضح أن جميع الأعمال ستتم بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 15.9 مليون جنية من خلال تركيب 1000 ذراع و 500 عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي ويشمل تركيب 1000 شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة 92.3 مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف 167 شارع بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة 38 ألف كيلو متر .

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود البرعي مدير مديرية الطرق والنقل ، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزة أول وأعضاء مجلس النواب عند الدائرة.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،و الحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعى ،فيما إستمع الى شكاوى أهالى المنطقة حول سوء شبكات الصرف الصحى و الموافق ووعد بحل تلك المشاكل خلال عام بتنفيذ بنود مشروع التطوير.

ولقد تم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات ، يتضمن تطوير 7 مناطق؛ وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة، حيث تخدم أعمال التطوير تلك نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.















