صور.. إنشاء محطة معالجة صرف صحى فى فاقوس بـ366 مليون لخدمة 8 قرى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء محطة معالجة الصوالح بمركز ومدينة فاقوس بطاقة إنتاجية 22 ألف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 366 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 96 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 136 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافه الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه صرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصوالح بتكلفة مالية تبلغ 366 مليون جنيه تعمل بطاقة إنتاجية 22 ألف م3 / اليوم وتخدم قري ( الجعافرة - الخطارة الصغري - الهيصمية - سواده - الصوالح - الأخميين - النمروط - منزل نعيم) بمركز ومدينة فاقوس مشيراً إلي أن العمل بالمشروع يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخول المشروع الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.



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