صور.. إجراء عمليتى ولادة قيصرية لسيدتين مصابين بكورونا بمستشفى الحجر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد مستشفى كفر الدوار العام الذى تم تخصيصه مستشفى للحجر الصحى حالتى ولادة قيصرية لسيدتين مصابين بفيروس كورونا، وأجرى عمليات الولادة فريق طبى متميز ضم الدكتورة إيمان أحمد اللقاني، والدكتورة تغريد محمد النقيب، والدكتور عادل طلعت، والدكتور شكرى النجار بالإضافة إلى فريق التمريض الذى ضم هويدا إسماعيل، وأمانى الشرقاوي، وميرفت جرجس، وأميرة إسماعيل، وسحر عبد العزيز.

من جانبه اكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار على إجراء العمليات بنجاح كبير و اتخاذ كافة الاجراءات والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجراء العمليات الجراحية، مضيفا أن الحالة الصحية للأمهات وأطفالهن جيده للغاية ويتم تقديم الرعاية الطبية لهن على مدار الساعة.

واوضح مدير مستشفى كفر الدوار انه تم بنجاح إجراء عملية عظام أخرى لأحد المرضى المصابين بفيروس كورونا وتم اتخاذ كافة الاجراءات والوقائية خلال إجراء العملية الجراحية.

يذكر أن مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا قد شهد 3 حالات ولادة قيصرية لسيدات مصابين بفيروس كورونا منهم عملية ولادة لسيدة مقيمة بمركز ايتاى البارود انجبت بعد تأخر دام اكثر من 11عاما .

وكانت مستشفى كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت مؤخرا تعافى اكبر معمر فى مصر لرجل يبلغ من العمر أكثر من 93 سنة بعد احتجازه داخل المستشفى فى رحلة علاج قصيرة لم تتعدى 9 أيام فقط .

وأصبح تعافى هذه الحالة من فيروس كورونا حديث مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية لعدم توقع شفائها بهذه السرعة والتى أعطت بصيصا من الأمل لكبار السن لتعافيهم من هذا الفيروس اللعين.