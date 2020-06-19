"صحة الشرقية": خروج 52 حالة جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 52 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 13 حالة للمرة الأولي من مستشفي الحسينية المركزى، بجانب 11 من مستشفي مشتول السوق المركزي، و5 من مستشفي العزل بالزقازيق، و5 من مستشفي القرين المركزي، و5 من مستشفي القنايات المركزي، و5 من مستشفي أولاد صقر المركزي، و 5 من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و3 من مستشفي الزوامل المركزي.

ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1028 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 182 حالة بعزل الزقازيق، و150 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 152 بمستشفي السعديين، و107 بمستشفي منيا القمح المركزي، 86 بعزل فاقوس، 63 بمستشفي بلبيس، و48 بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و43 بمستشفي ههيا المركزي، و29 حالة بالصدر، و27 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و26 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و21 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و18 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و15 بمستشفي القرين المركزي، و13 بمستشفي الحسينية المركزي، و12 من مستشفي القنايات المركزي، و10 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و9 بحميات الزقازيق، و7 من مستشفي الزوامل المركزي، و4 بمستشفي أبو كبير المركزي، و2 بحميات فاقوس، و2 بمستشفي الصوفية المركزي، و2 من مستشفي الزقازيق العام.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.



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