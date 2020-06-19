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صحة الشرقية: إستمرار الدعم المدنى لمستشفيات مشتول السوق وأولاد صقر

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:36 م
صحة الشرقية: إستمرار الدعم المدنى لمستشفيات مشتول السوق وأولاد صقر الدكتور هشام شوقى وكيل صحة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذى يقوموا به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفى مشتول السوق المركزى بـ 2 سيرفو تدفئة، و5 أجهزة قياس ضغط، و 5أجهزة نيوبليزر، وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، كما تم دعم مستشفى أولاد صقر المركزى بـ 15 مرتبة سرير جلد، وكمية من الأدوية الطبية والمستلزمات الوقائية.

وفى السياق نفسه قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفيات القرين المركزي، وأبو حماد لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، بمستشفى القرين، وشدد على سرعة تحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى رعاية طبية من قسم الاستقبال والطوارئ إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى حسب التشخيص الطبي، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، كما تابع الخدمة المقدمة للأطفال المبتسرين، وشدد على الإلتزام الكامل بخط السير لكل من الحالات المرضية فى التخصصات المختلفة داخل المستشفي، والحالات المرضية الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكد على النظافة العامة للمستشفي، وإتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والتأكيد على إرتداء الفريق الطبى للواقيات الشخصية فى التعامل مع جميع الحالات المرضية.

كما تابع أعمال الإنشاءات الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الداخلية، وجناح العمليات، بالدور الثالث بمستشفى أبو حماد، والذى يسع لعدد 22 سرير، بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال، فى غضون أيام، لتجهيز الأقسام الطبية ودخولها الخدمة فى ظل الظروف الراهنة، كما تم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمبنى العزل بأبو حماد، وتقديم العلاج وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والتأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة والمخلصة من الجيش الأبيض بالمستشفى للحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة، وخاصة بعد الإشادة التى سمعها من مرضى العزل بمستوى الخدمة الطبية، وحسن المعاملة داخل المستشفي.

 


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