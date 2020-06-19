"صحة الإسكندرية": خروج 34 حالة تعافى من كورونا بمستشفيات العزل

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، رئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية، إن عدد المتعافين من الإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا، الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالإسكندرية بلغ 34 حالة.

وأوضح وكيل وزراة الصحة فى بيان صادر اليوم، أن عدد المتعافين بمستشفى الجمهورية العام بلغ 16 حالة وبمستشفى أبوقير العام حالتين، وبمستشفى حميات الإسكندرية 3 حالات، وبمستشفى صدر كوم الشقافة 8 حالات، بالإضافة إلى شفاء 5 من حالات العزل المنزلى.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.