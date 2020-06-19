صالونات دبى تفتح أبوابها بكامل طاقتها الاستيعابية.. تعرف على الشروط

إيمان حنا

حدثت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة اعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال اعتباراً من أمس، وتم السماح للصالونات بتقديم كافة خدماتها ماعدا "خدمات السبا والساونا والحمام/ المغربي والتدليك"، بكامل قدرتها الاستيعابية بنسبة 100% مع تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي 2 متر بين الاشخاص.وفق البيان الإماراتية.

وحددت بلدية دبي في تعميم أصدرته 21 إجراء احترازيا ملزماً للصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال، أكدت من خلاله على ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير في كافة الاوقات، وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، وغسل اليدين بالماء والصابون او تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وتوفير معقمات اليدين في اماكن متفرقة.

وشددت البلدية على ضرورة استخدام الفوط احادية الاستعمال، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبائن والسماح بتحريكها لوقت قصير اثناء تقديم خدمات معينة مثل قص الشعر خلف الاذن او حلاقة اللحية او اينما كان ذلك ضرورياً.

كذلك يجب ارتداء كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة خلال تقديم كافة انواع الخدمات، واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط.

كما يجب وضع الارشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي 2 متر بين الاشخاص، والغاء منطقة الانتظار والجلوس الواقعة داخل وامام الصالون، وازالة كافة الصحف والمجلات، واستخدام البدائل احادية الاستخدام المخصصة لتناول الطعام والشراب عند الحاجة، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خلال اليوم والزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول. وتوجيه العاملين في حال ظهور أي اعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج وعدم مزاولة العمل وعدم السماح للزبائن الذين يعانون من اعراض عدوى تنفسية بالدخول.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب توثيق اجراءات العمل اليومية وعمليات التنظيف والتطهير في سجلات العمل مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، والقيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات العمل وتوفير حاويات نفايات صحية مخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات المستخدمة.

كما يجب ان تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل الصالون مع التعليمات الصادرة بشأن ساعات العمل المسموح بها، وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية، ويسمح للشخص البالغ اقل من 60 عاما اصطحاب 3 اطفال كحد اقصى أحدهم بعمر 1-5 سنوات.