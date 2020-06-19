اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صافي بيع الأجانب بالبورصة المصرية يقترب من 9 مليارات جنيه منذ بداية العام

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 م
صافي بيع الأجانب بالبورصة المصرية يقترب من 9 مليارات جنيه منذ بداية العام البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاود الأجانب تسجيل صافي بيع بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة 674.2 مليون جنيه ليقترب إجمالي صافي بيع الأجانب منذ بداية العام ليصل نحو 8.8 مليار جنيه مقترباً من 9 مليارات جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء خلال هذا الأسبوع بقيمة 11 مليون جنيه، لينخفض إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.5 مليار جنيه.
 
وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 70.5%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.9%، والعرب على 4.7% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 67.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.1% وسجل العرب 7.1%.
 
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10857.87 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.38% مغلقًا عند مستوى 2089.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً هامشياً مغلقًا عند مستوى 12408.8 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 706.07 نقطة.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 579.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 307.9 مليار جنيه إلى 308 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.5 مليار جنيه إلى 171.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
 

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة