شركة النظافة بالإسكندرية تنعى وفاة أحد العاملين فيها متأثرا بإصابتة بكورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت الشركة المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية"، بيانا اليوم، تنعي فيه وفاة محمود جمعة أيوب أحد عمال الشركة متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا.

وأشارت الشركة فى بيانها إلى أنه تبلغ لغرفة عمليات الشركة، تغيب أحد العاملين منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر يوما من قاطني محافظة البحيرة، وبالمتابعه، تبين أنه في حالة إعياء شديدة من ارتفاع لدرجه الحرارة وضيق بالتنفس، وقد تبلغ أيضاً، أن أهلية العامل قاموا بنقله إلى المستشفى الموجودة بالقريه التابع لها، وبالمتابعة، تبين اشتباه إصابة الحالة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة على أنه تم إجراء كافه الفحوصات اللازمة من قبل المستشفى المختص بمحافظة البحيرة، وبعد التأكد من الإصابة تم النقل إلى العزل، وومن ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الشركة تم عمل الفحوصات اللازمه لكافه المخالطين من زملاء العمل وتم التأكد من عدم الإصابة.

وتلقت الشركة اليوم من أهل العامل خبر وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ،ونعت الشركة فقيدها قائلة :"داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.