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شرطي أمريكى يوجه مسدسه نحو مراهقين سود.. والجيران يصرخون: لا تطلق النار عليهم.. فيديو

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:43 ص
شرطي أمريكى يوجه مسدسه نحو مراهقين سود.. والجيران يصرخون: لا تطلق النار عليهم.. فيديو مراخقون سود
كتب محمد سعودي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو، يظهر ضابط شرطة في ولاية جورجيا الأمريكية يقوم بتوجيه مسدسه إلى عدد من المراهقين السود بعد أن أبلغ صاحب متجر مجاور عن أن المراهقين كانوا يحملون مسدسًا وكانوا يتشاجرون.

ويظهر في مقطع الفيديو، عدد من الجيران الذين يتدخلون من أجل حماية المراهقين السود صارخين "لا تطلقوا النار عليهم" وذلك في الوقت الذي أمسك فيه ضابط شرطة من جورجيا مجموعة المراهقين ووضعهم تحت تهديد السلاح.

شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود (4)
شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توسل الجيران إلى ضابط الشرطة لإلقاء مسدسه في جونزبورو بجورجيا، مبينا أن صاحب متجر أبلغ الشرطة عن أن 5 مراهقين على الأقل "يتشاجرون" بالقرب من موقف السيارات، زاعما أن أحدهم كان يحمل مسدسا وكان يلوح به بعد محاولته السرقة.

شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود (3)
شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود 

وخلال توجيه ضابط الشرطة المسدس على مجموعة المراهقين السود، صاح الجيران "لا تطلقوا النار ، إنهم أطفال" بعد أن قام ضابط شرطة بسحب مسدس على المراهقين، فيما أشارت ديلي ميل إلى أنه لم يتم القبض على المراهقين ولم يتم توجيه اتهامات بعد المشادة.

شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود (1)
شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود  

 

شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود (2)
شرطي أمريكي يوجه مسدسه نحو مراهقين سود  

 

 


الشرطة الامريكية

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