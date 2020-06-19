شرطة النرويج: تحديات فيروس كورونا قد تؤدى إلى زيادة انتشار المتشددين

أوسلو (رويترز)

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الجمعة، إنها تخشى أن تؤدى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا إلى مزيد من التشدد وعنف المتطرفين .

وقال جهاز الأمن بالشرطة النرويجية (بي.إس.تي) "سيكون عدد متزايد من النرويجيين على الأرجح عرضة للتشدد نتيجة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19".

وقالت الشرطة إن ذلك سيزيد من التهديدات القائمة بالفعل من جانب المتطرفين المعارضين للهجرة وكذلك من جانب المتشددين، وعانت النرويج، مثل دول أخرى كثيرة فى العالم، من مشاكل اقتصادية واجتماعة بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرضت الحكومة المزيد من الإجراءات لمنع التشدد وعمليات التجنيد فى الجماعات المتطرفة.

وصدر حكم فى الأسبوع الماضى بسجن يمينى متطرف لمدة 21 عاما لإدانته بقتل أخته بالتبنى وهى صينية المولد بسبب عرقها ومحاولته قتل مصلين فى إطلاق نار على مسجد.

وفى أكبر مذبحة فى وقت السلم تشهدها النرويج، قتل اليمينى المتطرف اندريس برينج بريفيك 77 شخصا فى إطلاق نار عشوائى فى عام 2011.