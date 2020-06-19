سويسرا ترفع معظم قيود فيروس كورونا مع انحسار الإصابات الجديدة

زوريخ (رويترز)

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، إنها ستسمح بالمناسبات التى يشارك فيها ما يصل إلى ألف شخص ابتداء من الأسبوع المقبل فى الوقت الذى تنحسر فيه حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وأضافت أن البلاد مستعدة بشكل أفضل لمواجهة أى انتشار جديد للفيروس.

وقالت الحكومة "اعتبارا من يوم الاثنين، 22 يونيو، سيتم رفع معظم الإجراءات التى اتخذت لمكافحة فيروس كورونا. سيستمر فقط منع المناسبات الكبرى إلى نهاية أغسطس ".

وتقول السلطات إن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 31 ألف شخص بفيروس كورونا ووفاة 1680 مريضا بكوفيد-19 منذ تسجيل أول حالة إصابة فى أواخر فبراير.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة إلى عشرات قليلة فقط يوميا وهو ما سمح لسويسرا بإعادة فتح المدارس والمتاجر والحدود مع الدول الأخرى الأعضاء فى منطقة شنجن التى يسافر عبرها الأشخاص دون الحاجة إلى حمل جوازات السفر وذلك فى الوقت الذى تعود فيه الحياة إلى طبيعتها تقريبا. لكن الاقتصاد يشهد ركودا حادا مثلما هو الحال فى دول أخرى كثيرة.

وناشدت الحكومة الجمهور توخى القدر الكافى من النظافة والتزام التباعد الاجتماعى لكنها ألغت التوصية بالعمل من المنازل وخفضت المسافة الآمنة للتعامل مع الغرباء إلى متر ونصف المتر من مترين.