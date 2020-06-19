اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"سفيان" المولود رقم 13.. مستشفى إسنا للحجر الصحى: الأم والطفل بخير وسلامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:04 ص
"سفيان" المولود رقم 13.. مستشفى إسنا للحجر الصحى: الأم والطفل بخير وسلامة الطفل "سفيان" المولود رقم 13 فى مستشفى إسنا للحجر الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الطفل "سفيان" وصل إلى الدنيا داخل مستشفى إسنا للحجر الصحى، وذلك فى عملية الولادة رقم 13 الناجحة لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت بإشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوي، إجراء حالة الولادة الثالثة عشر، والتي أجريت لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أن الأم والطفل سفيان بخير وسلامة.

وقالت المستشفى، فى بيان صحفى: أجريت الولادة تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وبإشراف طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النساء والتوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتور الشيماء حامد أخصائية الأطفال، ورضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وتمريض عمليات رانيا منصور، وشيماء عاطف، وإشراف مستشفى كل من ياسر وزينب، وتمريض حضانة أسماء محمود، وتمريض قسم أسماء رمضان، ومستر علاء عبد ربه، وتحكم عدوي سناء خليفة، وإدارة هندسية كل من أمير وفراج، وخدمات معاونة زينب.

جدير بالذكر أن مستشفى إسنا التخصصي العزل الصحي، حققت أعلي مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية مسجلة أكبر حالات ولادة " الثالثة عشر"، وأعلي نسب شفاء وخروج أيضاً مسجلة 680 حالة تعافي، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى بالولادة الثالثة عشر، وذلك من نصيب الطفل "سفيان"، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع المرضي وأن يحفظ يحفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

الطفل سفيان المولود رقم 13 فى مستشفى إسنا للحجر
الطفل سفيان المولود رقم 13 فى مستشفى إسنا للحجر

 

جانب من الفرحة داخل مستشفى اسنا بالمولود الجديد
جانب من الفرحة داخل مستشفى اسنا بالمولود الجديد

 

جانب من ولادة الطفل سفيان بالمستشفى
جانب من ولادة الطفل سفيان بالمستشفى

 

سعادة الفريق الطبى بعد ولادة الطفل سفيان
سعادة الفريق الطبى بعد ولادة الطفل سفيان

 

سعادة فريق المستشفى بعد ولادة الطفل سفيان
سعادة فريق المستشفى بعد ولادة الطفل سفيان

 

عملية الولادة الـ13 فى مستشفى اسنا للحجر
عملية الولادة الـ13 فى مستشفى اسنا للحجر

 

فرحة الفريق الطبى بالمستشفى بعد الولادة
فرحة الفريق الطبى بالمستشفى بعد الولادة

 

فرحة كبيرة بالفريق الطبى بعد الولادة 13
فرحة كبيرة بالفريق الطبى بعد الولادة 13

 

لحظة ولادة المولود رقم 13 لأم مصابة بكورونا
لحظة ولادة المولود رقم 13 لأم مصابة بكورونا

 

مديرة المستشفى مع الطفل سفيان بعد ولادته
مديرة المستشفى مع الطفل سفيان بعد ولادته

 

مشرفة التمريض بالمستشفى مع الطفل الجديد
مشرفة التمريض بالمستشفى مع الطفل الجديد

الاقصر

مستشفى اسنا للحجر

عملية ولادة لمصابة بكورونا

اخبار الاقصر

مستشفى العزل باسنا

ولادة سيدة مصابة بكورونا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة