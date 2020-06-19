"سفيان" المولود رقم 13.. مستشفى إسنا للحجر الصحى: الأم والطفل بخير وسلامة

الأقصر – أحمد مرعى

الطفل "سفيان" وصل إلى الدنيا داخل مستشفى إسنا للحجر الصحى، وذلك فى عملية الولادة رقم 13 الناجحة لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت بإشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوي، إجراء حالة الولادة الثالثة عشر، والتي أجريت لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أن الأم والطفل سفيان بخير وسلامة.

وقالت المستشفى، فى بيان صحفى: أجريت الولادة تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وبإشراف طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النساء والتوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتور الشيماء حامد أخصائية الأطفال، ورضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وتمريض عمليات رانيا منصور، وشيماء عاطف، وإشراف مستشفى كل من ياسر وزينب، وتمريض حضانة أسماء محمود، وتمريض قسم أسماء رمضان، ومستر علاء عبد ربه، وتحكم عدوي سناء خليفة، وإدارة هندسية كل من أمير وفراج، وخدمات معاونة زينب.

جدير بالذكر أن مستشفى إسنا التخصصي العزل الصحي، حققت أعلي مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية مسجلة أكبر حالات ولادة " الثالثة عشر"، وأعلي نسب شفاء وخروج أيضاً مسجلة 680 حالة تعافي، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى بالولادة الثالثة عشر، وذلك من نصيب الطفل "سفيان"، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع المرضي وأن يحفظ يحفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.



الطفل سفيان المولود رقم 13 فى مستشفى إسنا للحجر



جانب من الفرحة داخل مستشفى اسنا بالمولود الجديد



جانب من ولادة الطفل سفيان بالمستشفى



سعادة الفريق الطبى بعد ولادة الطفل سفيان



سعادة فريق المستشفى بعد ولادة الطفل سفيان



عملية الولادة الـ13 فى مستشفى اسنا للحجر



فرحة الفريق الطبى بالمستشفى بعد الولادة



فرحة كبيرة بالفريق الطبى بعد الولادة 13



لحظة ولادة المولود رقم 13 لأم مصابة بكورونا



مديرة المستشفى مع الطفل سفيان بعد ولادته