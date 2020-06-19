اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 12:35 ص
خالد صلاح
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ستاندرد اند بورز يغلق على صعود طفيف وسط طفرة في إصابات كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:14 ص
ستاندرد اند بورز يغلق على صعود طفيف وسط طفرة في إصابات كورونا ستاندرد اند بورز
رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا ارتفاعا طفيفا الخميس مع عكوف المستثمرين على تقييم زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا وإمكانية إعادة فرض الإغلاقات الشاملة فضلا عن بيانات تنبئ بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد لا يكون سريعا.

ولازمت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة نطاقاتها معظم فترات اليوم وتقلبت بين المكاسب والخسائر، لكن ستاندرد اند بورز ختم الجلسة مرتفعا هو والمؤشر ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر داو القيادي.

وقال تشَك كارلسون، المدير التنفيذي لدى هورايزون إنفستمنت سرفيسز في هاموند بولاية إنديانا، "السوق تبحث عن باعثها الكبير التالي.. ثمة الكثير من البواعث في السوق التي يتعين على المستثمرين تقييمها وغربلتها وأخذها في الحسبان لاستقاء الاتجاه التالي."

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 39.92 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26079.69 نقطة، وصعد ستاندرد اند بورز 1.82 نقطة أو 0.06 بالمئة مسجلا 3115.31 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 32.52 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 9943 نقطة.

 

 


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