اليوم السابع
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رى أسوان تنفذ الصيانة وترفع ناتج التطهير من مخر السيل.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:13 م
رى أسوان تنفذ الصيانة وترفع ناتج التطهير من مخر السيل.. صور رى أسوان تنفذ الصيانة
أسوان - صلاح المسن

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قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان باعمال التطهيرات والصيانة مع الرفع الفورى لناتج التطهير على مخر سيل أسوان الرئيسى، من كوبرى المرشح الكيلو 6.0 حتى الكيلو 5.0، ومن كوبرى النهضة الكيلو 5.0 حتى الكيلو 3.0 كوبري خور عواضة بمدينة اسوان.

كما نفذت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أعمال تطهيرات ونزع الحشائش من المجارى المائية بهندسات ادفو شرق وكوم امبو وأسوان .

كما قامت الادارة العامة الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بأعمال تعلية وترميم جسور ترعة وادى النقرة امام محطة النقرة رقم (5)، ضمن أعمال عملية ترميم و تدعيم الجسور بالمنطقة الجنوبية .

وفى نفس السياق وفى إطار المتابعة الميدانية للأعمال والمشروعات الجارية بنطاق الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، قام  المهندس محمد عبد الرؤوف على، مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، برفقه  المهندس مايكل زكريا مدير هندسة الموارد المائية والرى بأسوان، بالمرور على اعمال التطهيرات الجاريه على مصرف الكساره ومصرف السيل واعمال تأهيل وانشاء محلات، واعمال التجميل وانشاء اسوار ذات طابع حضارى على مصرف السيل.

من ناحية اخرى كان قد قام مسئولو لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان باستكمال مجهوداتهم بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة مرافق الإدارة، حيث قام طاقم التعقيم بالإدارة بتعقيم وتطهير مرافق، المبنى الادارى، الورشة الفنية للمعدات، والسيارات، مبنى المخازن، وقد تم التأكيد على ضرورة إتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن إرتداء الكمامات الواقية والقفازات أثناء القيام بأعمال التطهير.

وذلك فى ضوء حرص الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، على استكمال مجهوداتها فى أعمال تطهير وتعقيم المرافق التابعة لها للحفاظ على سلامة وأمن العاملين، بها وفى ظل توجيهات كل من  المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية ،و المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية و الرى بمحافظة أسوانوأكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير عام رى أسوان، ا اليوم السابع أنه يتم حالياً أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمبانى التابعة لها، كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الإلتزام بالتطهير اليومى، والمستمر لكافة المرافق التابعة للإدارة.

فى نفس السياق كانت قد قامت هندسة ادفو شرق، التابعة للادارة العامة، برش وتعقيم مبنى الهندسة، كاجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

رى أسوان تنفذ الصيانة (1)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (2)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (3)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (4)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (5)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (6)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (7)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (8)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (9)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (10)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (11)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (12)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (13)
 
رى أسوان تنفذ الصيانة (14)

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