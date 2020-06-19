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رويترز: الوكالة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:06 ص
رويترز: الوكالة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي نووى
(رويترز)

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قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق على قرار اليوم الجمعة يدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

ويزيد القرار، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.

وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحصلت رويترز على نسخة منه، على أن مجلس الإدارة "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة".

 

 

 


وكالة الطاقة الذرية

ايران

النووى

الصين

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