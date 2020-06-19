اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: واشنطن تتهم بلا أساس موسكو وبكين "بتهديدات استراتيجية" فى الفضاء

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:23 م
روسيا: واشنطن تتهم بلا أساس موسكو وبكين "بتهديدات استراتيجية" فى الفضاء لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتهم بلا أدلة روسيا والصين بإنشاء "اكبر تهديدات استراتيجية كبرى" في قطاع الفضاء.

وأشارت الخارجية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أنه "كذريعة لتطبيق نهج تدميري يثير سباق تسلح في الفضاء الخارجي ويزعزع استقرار الوضع في مجال الأمن الدولي، تلجأ واشنطن إلى التكتيك المعتاد لإلقاء اللوم على الآخرين".


وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية تعليقا على استراتيجية الدفاع الفضائي التي أعدتها واشنطن في وقت سابق، إن "الزملاء الأمريكيين يزعمون أن روسيا والصين تشكلان "تهديدات استراتيجية كبرى" في الفضاء، بالطبع، دون عناء تقديم أية أدلة ".


وأضافت الخارجية الروسية : "أنهم يعمدون إلى تشويه مباشر للحقائق، مما يوحي للمجتمع الدولي والجمهور الأمريكي، بأن موسكو وبكين كما يزعمون تسلّحان الفضاء الخارجي. ويشيران دون تحديد إلى العقيدة العسكرية الروسية لعام 2014 ... بالطبع، لا يوجد شيء من هذا القبيل في العقيدة العسكرية الروسية" .


وأكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للحوار مع واشنطن بشأن المشاكل والمخاوف المتبادلة فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية.


وكان نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ستيفن كيتي، قد أعلن في الـ 17 من الشهر الجاري، أن البنتاجون انتهى من تطوير "إستراتيجية الدفاع في الفضاء"، التي تم إعدادها ردا على "التهديدات الخطيرة" من جانب روسيا والصين.


لافروف

روسيا

أمريكا

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة