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رسالة تحذير من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمتظاهرين.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:00 م
رسالة تحذير من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمتظاهرين.. تعرف عليها ترامب
كتب خالد إبراهيم

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مازالت الأحداث الساخنة وتبادل التصريحات يفرض نفسه فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى المتظاهرين، بأنه سيتم التعامل معهم، قائلا عبر حسابه على "تويتر"، "إلى المتظاهرين والأناركيين والمحرضين واللصوص ستذهبون إلى أوكلاهوما.. من فضلكم افهموا.. لن يتم معاملتك كما لو كنت فى نيويورك أو سياتل أو مينيابوليس.. سيكون المشهد مختلفًا كثيرا"

دونالد ترامب على تويتر
دونالد ترامب على تويتر

يذكر أن مسؤولة أمريكية بارزة من أصل أفريقي استقالت من وزارة الخارجية بسبب طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع ملف التوتر العرقي قائلة إن تصرفاته "تتعارض بقوة مع قيمي الأساسية ومعتقداتي"، بحسب "واشنطن بوست".

وقدمت ماري إليزابيث تيلور مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية استقالتها أمس الخميس وفقا للصحيفة.

وامتنع متحدث باسم الخارجية عن التعليق قائلا "لا نعلق على أمور شخصية". ويشير موقع الخارجية إلى أن تيلور تولت منصبها فى 1 أكتوبر 2018.

وحسب خطاب الاستقالة الذي اطلعت عليه الصحيفة كان السبب المباشر للاستقالة أسلوب تعامل ترامب مع المظالم العرقية.

 


رسالة

الرئيس الأمريكى

دونالد ترامب

متظاهرين

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