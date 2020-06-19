اليوم السابع
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رئيس مدينة طور سيناء يتفقد أعمال مشروع "ممشى أهل مصر ".. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:53 م
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد أعمال مشروع "ممشى أهل مصر ".. صور رئيس مدينة طور سيناء يتفقد أعمال مشروع "ممشى أهل مصر "
جنوب سيناء : محمد حسين

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أجرى أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال ممشى أهل مصر، وتركيب برجولة شاطئ الفيروز.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، فى بيان لها، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها تابع اليوم الجمعة الموافق 19/6/2020 أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء أعمال ممشى اهل مصر وتركيب برجولة شاطئ الفيروز .

وقدم عبد العظيم الشكر للقائمين على تنفيذ هذه المشروعات التنموية الذين يواصلون العمل على مدار الأسبوع دون راحة لسرعة الانتهاء منها تمهيدا لافتتاح المحافظ لها آخر الشهر القادم للارتقاء بالشكل الحضارى والسياحى والترفيهى للمدينة ليستمتع بها أهالى مدينة طور سيناء وقاصديها.

وسبق وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بجنوب سيناء انتهاء العمل بطريق  جامعة الملك سلمان برأس سدر .

وأفادت فى بيان لها، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها والإنتهاء منها طبقا للبرنامج الزمني لها .

وقام محاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مركز و مدينة رأس سدر بتفقد و متابعة انتهاء العمل بطريق جامعة الملك سلمان الدولية برأس سدر ، حيث تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة بطول الطريق و إنارته و وضع اللمسات الاخيرة تمهيدا لإفتتاحة .

يشار الي ان جامعة الملك سلمان الدولية برأس سدر تقع شرق المدينة و تضم ٤ كليات علي مرحلتين مرحلة أولى كلية علوم المجتمع ، كلية العلوم الإدارية ، كليه الزراعات الصحراوية ومرحلة تانية تضم كلية للطب البيطري .

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أن كافة المشروعات التي تقام حاليا بالمدينة تعمل بشكل طبيعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

رافقة خلال الجولة ، عبد المنعم أحمد جمال مدير إدارة المشروعات و عصام ابراهيم فني مشروعات بمجلس مدينة رأس سدر .

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ممشى اهل مصر

سيناء

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