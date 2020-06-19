اليوم السابع
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رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ: تطبيق العزل لـ10 منازل في قرية المندورة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:46 م
رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ: تطبيق العزل لـ10 منازل في قرية المندورة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق فى محافظة كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع" أنه جارى تطبيق العزل المنزلى لحوالى 10 منازل بقرية المندورة، التابعة لمركز دسوق، حفاظاً على الأسر وعلى أهالى القرية، وفق الإجراءات الوقائية وبرتوكول وزارة الصحة، واتباع الإرشادات الصحية للوقاية والعزل، وخلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ قرار بزيادة العزل أو تقليله.

 

وأضاف مرسى، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات مشددة باستمرار عمليات الرش والتطهير، مؤكداً أن غرفة عمليات المجلس تتابع على مدار الساعة الوضع بمدينة وقرى دسوق، وشن حملات الرش والتطهير، ورفع المخلفات، وحملات نظافة .

 

وعلى جانب آخر أكد مصدر بمديرية صحة كفر الشيخ، أن عدد الإصابات بقرية المندورة 44 شخصا من بين 17 ألف شخص هم عدد أهالى القرية ،وجارى التنسيق مع الإدارة الصحية بمدينة دسوق، وإدارة الطب الوقائي، ومركز شرطة دسوق، بشأن استمرار أعمال حملات الرش، والتطهير، والتنبيه على الأهالى بعدم ارتياد المنازل، والمناطق المعزولة لحين توجيه الطب الوقائى بالإجراءات المتبعة.


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