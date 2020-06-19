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رئيس مدينة إسنا يشيد بجهود أهالي طفنيس في إنشاء بوابة تعقيم لمكافحة العدوى

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:27 ص
رئيس مدينة إسنا يشيد بجهود أهالي طفنيس في إنشاء بوابة تعقيم لمكافحة العدوى رئيس مدينة إسنا يشيد بالجهود الذاتية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة تفقدية داخل مجلس قروى الكيمان، تفقد خلالها مكتب بريد طفنيس وتركيب بوابة تعقيم بالجهود الذاتية، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا وخوفا على سلامة المترددين على مكتب البريد.

واستكمل رئيس مركز ومدينة إسنا الجولة، بتفقد إنشاء جناح جديد داخل مدرسة طفنيس الابتدائية والمكون من 5 طوابق، والجاري إنشاؤه ضمن المؤسسات التعليمة بالمنطقة للقضاء على الكثافة الطلابية، كما تم معاينة الوحدة البيطرية بطفنيس ودراسة مدى إمكانية إنشاء وحدة صحية بها، نظراً لبعد المسافة بين القرية والوحدة الصحية الحالية لخدمة الأهالي.

وخلال اللقاء التقى رئيس مركز ومدينة الطود بالشباب المتطوعين بمبادرة "شباب طفنيس ضد كورونا" التي تهدف إلى مساعدة المواطنين داخل العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، وكذلك قام بزيارة المقر الذي تم تجهيزه وإعداده بالمستلزمات الطبية والوقائية بالجهود الذاتية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد المهندس محمد سيد سليمان بروح التعاون بين الشباب لمساعدة المرضى داخل العزل المنزلي، وتوفير العديد من المهمات والمستلزمات لهم من بدل وقاية وأجهزة نوبليزر وأسطوانات أكسجين وأدوية وأجهزة لقياس الحرار وجهاز مولد أكسوجين وكمامات وقفازات، وأيضا مساعدة اهاليهم من المترددين على مكتب بريد طفنيس وتركيب بوابة للتعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات على المترددين.

كما قام شباب قرية طفنيس بعقد دورة تدريبية لتدريب المسعفين المتطوعين بمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الحجر المنزلي بقرية طفنيس، وذلك بهدف تعليم كل أسس وضوابط الواقية وكيفية متابعة حالات العزل المنزل وإسعافهم وغيرها من تركيب الأجهزة المختلفة للتنفس والتعامل مع الحالات، وكل ذلك بمساعدة أطباء متخصصين، وشكر سليمان القائمين على هذا العمل على ما قدموه لخدمة أهاليهم من المرضي ووقوفهم بجانب الدولة في تلك الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد في جائحة فيروس كورنا، ومشاركتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أهاليهم وقيامهم بهذه الأعمال بالجهود الذاتية، وأن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء والتي تحتاج الي تكاتف وتعاون كافة الاجهزة حتي العبور من جائحة فيروس كورونا بسلام وامان جنبا إلى جنب مع الدولة.

رئيس مدينة إسنا يشيد بالجهود الذاتية من أهالي طفنيس (1)
رئيس مدينة إسنا يشيد بالجهود الذاتية من أهالي طفنيس (1)

 

رئيس مدينة إسنا يشيد بالجهود الذاتية من أهالي طفنيس (2)
رئيس مدينة إسنا يشيد بالجهود الذاتية من أهالي طفنيس (2)

 


الاقصر

مبادرة قرية طفنيس

مكافحة فيروس كورونا

مدينة اسنا

اخبار الاقصر

بوابة تعقيم ببريد طفنيس

اخبار المحافظات

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