رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب: نبذل قصارى جهدنا للحافظ على سلامتكم

وجه الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة رسالة إلى الطلاب، قال فيها: ثقوا أبنائي أننا نبذل قصاري جهدنا من أجلكم، للتأكد من إجراء امتحانات آمنة تحفظ سلامتكم، متخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أننا حرصنا على عقدإمتحانات تضمن وتحقق تكافؤ الفرص للجميع وفقكم الله ورعاكم.
وتابع رئيس الامتحانات: خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الثانوية العامة لهذا العام 2020 حيث ستبدأ امتحاناتهم يوم الأحد القادم الموافق 21/6/2020 .
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الإجراءات والضوابط الخاصة بعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة وحمايتهم من كورونا.
وأوضحت الوزارة أنه يتم توفير كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير بمعدل كبينة لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات وأجهزة قياس حرارة 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات وأجهزة تغليف الأحذية 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات.
واضافت الوزارة يتم توفير مجموعة المطهرات بواقع 1 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات، ولتعقيم يوميا لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات وسيتم نقل كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة ، وسيتم توريد الباقي من الشركة الموردة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل أجهزة تغليف الأحذية من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة وسيتم استلام الباقى من مخازن الوزارة، وتوزيع أكياس جيل مطهر بمعدل كيس لكل طالب يوميا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
واكدت الوزارة أنه سيتم توزيع جوانتى لكافة الإداريين يوميا فى اللجان والكنترولات ومقرات تقدير الدرجات لكلا من التعليم العام والتعليم الفنى، كما سيتم توزيع جوانتي على طلاب الدبلومات الفنية في الامتحانات العملي فقط.
سيتم توزيع كمامات قطنية و واقي وجه على كافة الاداريين.
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