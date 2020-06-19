رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب: نبذل قصارى جهدنا للحافظ على سلامتكم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الإجراءات والضوابط الخاصة بعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة وحمايتهم من كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه يتم توفير كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير بمعدل كبينة لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات وأجهزة قياس حرارة 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات وأجهزة تغليف الأحذية 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات.

واضافت الوزارة يتم توفير مجموعة المطهرات بواقع 1 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات، ولتعقيم يوميا لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات وسيتم نقل كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة ، وسيتم توريد الباقي من الشركة الموردة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل أجهزة تغليف الأحذية من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة وسيتم استلام الباقى من مخازن الوزارة، وتوزيع أكياس جيل مطهر بمعدل كيس لكل طالب يوميا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

واكدت الوزارة أنه سيتم توزيع جوانتى لكافة الإداريين يوميا فى اللجان والكنترولات ومقرات تقدير الدرجات لكلا من التعليم العام والتعليم الفنى، كما سيتم توزيع جوانتي على طلاب الدبلومات الفنية في الامتحانات العملي فقط.

سيتم توزيع كمامات قطنية و واقي وجه على كافة الاداريين.