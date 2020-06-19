داخلية بلجيكا: اتهام الشرطة بالعنف والعنصرية "استراتيجية يستخدمها المجرمون"

كتب أحمد علوى

قال وزير الداخلية البلجيكى، بيتر دى كريم أمام أعضاء البرلمان، أن "الشكاوى ضد الشرطة بشأن العنف أو العنصرية هى استراتيجية مضادة تستخدمها الجماعات الإجرامية، ولن أقبل ذلك أبداً."

وكان دي كريم، قد خضع لإستجواب من قبل أعضاء البرلمان، فيليب بيفين وجوي دوني حول ما يسمونه "سخط الشرطة"عندما تمت الإشارة إلى الشرطة بسبب عنفهم وعنصريتهم المزعومة.

من جانبه، رد دي كريم، على النواب قائلاً: "أنا أتفهم سخط النواب"، مضيفاً: "إن الشكاوى ضد الشرطة كانت استراتيجية مضادة من قبل الجماعات الإجرامية".

وأضاف دي كريم، هناك دعوة داخل الشرطة لقيادة مظاهرات لإدانة العنف ضد الشرطة، أفهم شعورهم، وأطلب منهم احترام التدابير الصحية مع الأخذ في الاعتبار دورهم كمثال يحتذى به، ولا يمكن التسامح مع العنف ضد الشرطة ولن يتم التسامح معه أبداً".

والجدير بالذكر أن صحيفتي "La Libre Belgique" و "La Dernière Heure" البلجيكيتان، قالتا أن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان أشارت بإصبع الاتهام إلى الشرطة البلجيكية فيما يتعلق بإساءة المعاملة، واستخدام القوة المفرطة خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستند اتهامات الرابطة إلى شهادات الاعتقالات التي تمت بعنف وتم جمعها في تحليل لمرصد الشرطة للعنف ، PoliceWatch ، الذي تأسس في 15 مارس 2020.

تقول ساسكيا سيمون ، منسقة PoliceWatch ، “لقد بدأنا هذا البحث بعد أن تم تنبيهنا بشهادات عن عنف الشرطة التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية وفي الصحافة”.

وقالت سيمون، "في بداية أبريل ، قررنا إطلاق حملة لجمع الشهادات على موقعنا".