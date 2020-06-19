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خالد صلاح محتفيًا بذكرى 30 يونيو: أنقذتنا من الخيانة والاستبداد باسم الدين

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:47 ص
خالد صلاح محتفيًا بذكرى 30 يونيو: أنقذتنا من الخيانة والاستبداد باسم الدين الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"
كتب محمد رضا

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احتفى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، التى أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، وتحل ذكراها نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن الإرادة الشعبية المصرية لم تجتمع على وعى أعظم من صبيحة هذا اليوم الذى خلص مصر من الخيانة والتآمر.

 

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى تغريدات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لم تجتمع الإرادة الشعبية المصرية على وعى أعظم من وعيها صبيحة يوم 30 يونيو 2013.. وعى ضد الاستبداد السياسى باسم الدين.. ووعى ضد خيانة مصر والتآمر عليها باسم الديمقراطية.. ووعى بهذه العروة الوثقى التى تربط بين الشعب والقوات المسلحة المصرية".

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وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، "ووعى بشجاعة رجل من بيننا هو الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى راهن بحياته وبحياة عائلته وبحياة من معه من رجال ليحمى ثورة هذا الشعب.. طوبى لكل من خرج من أجل مصر.. وطوبى لكل من ساند هذه الثورة من رجال جيش مصر.. وطوبى لمن حولها إلى حالة شعبية طوال سبع سنوات من العمل والبناء.. تحيا مصر".

 

ويحتفل الشعب المصرى وقيادته، يوم 30 يونيو 2020، بالذكرى السابعة للثورة على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى أطاح بها جموع الشعب المصرى التى تكاتفت فى الميادين للتخلص من مخططات الخيانة والتآمر على الوطن من قبل الجماعة الإرهابية، فيما وقفت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة - آنذاك - وراء مطالب الشعب داعمه لموقفه ودعواته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث عمل رجال الجيش على تنفيذ إرادة الشعب حتى اختاروا رئيسهم بحرية تامة عبر صناديق الاقتراع، ليكمل بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مراحل البناء والتنمية.

 


خالد صلاح

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الشعب المصرى

القوات المسلحة المصرية

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