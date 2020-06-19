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حملة لمنع تجمعات المواطنين والباعة الجائلين على كوبرى الكيمان بالأقصر

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:46 م
حملة لمنع تجمعات المواطنين والباعة الجائلين على كوبرى الكيمان بالأقصر منع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية بمجلس قروى الكيمان بمدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة بقيادة جابر عبد الباسط رئيس المجلس القروى لكيمان المطاعنة، لإخلاء الكوبرى من تجمعات الباعة الجائلين ومنع تواجد الأهالى والتزاحم على الكوبرى لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكافحة أية تجمعات على كبارى القرى.

وتم خلال الحملة القيام بأعمال رش وتعقيم كوبرى قرية طفنيس المطاعنة، وإخلاءه من التجمعات وذلك للسيطرة على التزاحم بتلك المنطقة وعدم انتشار كورونا المستجد بين المواطنين بالقرية، حيث أن الكوبرى يتجمع عليه المواطنين على مدار الساعة وبالأخص فى الصباح مع تواجد البائعين مما يعرضهم لخطر العدوى.

كما قام شباب القرية بدعم حملة رئيس مجلس قروى الكيمان، وانطلقوا فى أعمال رش الكوبرى بمواد مطهرة ومعقمة، وكذلك رش زيت ومواد آخرى لمنع تجمع الأهالى عليه، وذلك فى إطار توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لرؤساء القرى فى العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين، والعمل على إرضاء الشارع الإسناوى ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة تفقدية داخل مجلس قروى الكيمان، تفقد خلالها مكتب بريد طفنيس وتركيب بوابة تعقيم بالجهود الذاتية، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا وخوفا على سلامة المترددين على مكتب البريد، واستكمل رئيس مركز ومدينة إسنا الجولة، بتفقد إنشاء جناح جديد داخل مدرسة طفنيس الابتدائية والمكون من 5 طوابق، والجاري إنشاؤه ضمن المؤسسات التعليمة بالمنطقة للقضاء على الكثافة الطلابية، كما تم معاينة الوحدة البيطرية بطفنيس ودراسة مدى إمكانية إنشاء وحدة صحية بها، نظراً لبعد المسافة بين القرية والوحدة الصحية الحالية لخدمة الأهالي.

حملة لمنع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين على كوبرى مجلس قروى الكيمان (1)
حملة لمنع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين 
 
حملة لمنع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين على كوبرى مجلس قروى الكيمان (2)
حملة لمنع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين 
حملة لمنع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين على كوبرى مجلس قروى الكيمان (3)
حملة لمنع التجمعات للمواطنين والباعة الجائلين 

 


الاقصر

منع التجمعات بالاقصر

ازالة الباعة الجائلين من كبارى القرى

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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