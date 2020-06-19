حملة لرفع تراكمات القمامة وصيانة الأعمدة بحى ثان المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

نظم المسئولين بحى ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى حملة نظافة قادها عبد الناصر جاد لرفع تراكمات القمامة بشوارع الحى حيث قامت الحملة برفع تراكمات القمامة بميدان الشون وميدان الششتاوى وأمام مدرسة ابو زهره و مصنع القاضى وشارع وسكة قطور حتى نفق الطريق الدائري.

كما نفذ قسم الإناره بحى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد عبد الغنى رئيس الحي، حملة لصيانه أعمدة الإنارة بعدد من الشوارع بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة صيانة أعمدة الإنارة بمناطق الجمهورية وسكه زفتى ومنشية البكري، وتم خلالها صيانه أعمدة الإناره واستبدال اللمبات التالفه بأخرى جديده.

من ناحيه أخرى أجرى المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، يرافقه المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال دهان البلدورات والنظافة العامة ورفع التراكمات بالطريق الدائرى المحلة المنصورة وطريق المحلة طنطا، وايضا حملات النظافة بشوارع المدينة، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على اصحاب المصانع والمحلات والمخازن الموجودة بالطريق القيام باعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم .

كما تفقد رئيس المدينة اعمال زراعه وتجميل طريق المحله طنطا ومدخل مدينة المحله بحضور. نائب رئيس المدينة للمخلفات للصلبه مجدى ابو الفتوح، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالزراعات ورفع الاتربه من على جانبى الطريق .

من ناحيه اخرى نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلف شركة طنطا للزيوت والصابون.

كانت شكاوى قد تعددت من تحويل الطريق خلف شركة طنطا للزيوت والصابون لمقلب قمامة، واشعال النيران فيها، ووجه محافظ الغربية، بشن حملة مكبرة لإزالة هذه المخلفات، وتم الدفع بمعدات جهاز النظافة بالحى، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة، ونقلها لمصنع التدوير.