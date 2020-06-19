اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 06:20 م
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حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات فى سفاجا.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 م
حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات فى سفاجا.. صور جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بشن حملات لمتابعة التزام جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المدينة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وأكدت رئيس مجلس مدينة سفاجا على ضرورة متابعة التزام جميع السائقين وعدم تحميل أى ركاب إلا بعد الالتزام بارتداء الكمامة، وكلفت أحمد حامد، مدير إدارة المواقف بالتشديد على جميع السائقين بالالتزام بتلك الإجراءات وارتداء الكمامات مع محاسبة أى مقصر منعا لانتشار الفيروس وتعاون الجميع من أجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين، كما وجهت مدير إدارة المواقف بتكثيف جهود النظافة.

 

وطالبت رئيس المدينة بضرورة التزام جميع العاملين العائدين من إجازة أزمة كورونا للعمل فى الفنادق السياحية من خارج مدينة سفاجا بالتعقيم والحرص على التباعد وعدم الاختلاط مشددةً على ضرورة التزام جميع أهالى سفاجا بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .

 

وجددت رئيس المدينة مناشدتها للمواطنين بارتداء الكمامة عند دخول الأماكن العامة كالأسواق والمحلات ووسائل النقل والمواصلات وغيرها، مع عدم السماح بدخول أى من العاملين والمواطنين إلى داخل الجهات الحكومية إلا بارتداء الكمامة.

 

جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا (1)
جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا 

 

جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا (2)
جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا 

 

جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا (4)
جانب من حملات متابعة السائقين لارتداء الكمامات بسفاجا 

البحر الاحمر

سفاجا

التزام السائقين بارتداء الكمامات

مجلس مدينة سفاجا

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