اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز مسئول بشركة لحيازته 3170 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:48 ص
حجز مسئول بشركة لحيازته 3170 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حجز مسئول بشركة ضبط بحوزته 3170 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، على ذمة التحريات، ولحين ورود تقرير المعمل الكيميائى، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بحيازته 3170 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - ترمومتر" مجهولة المصدر، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


السيدة زينب

مستلزمات طبية مجهولة

كمامات

كورونا

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة