حجز مسئول بشركة لحيازته 3170 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة

كتب سليم على

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حجز مسئول بشركة ضبط بحوزته 3170 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، على ذمة التحريات، ولحين ورود تقرير المعمل الكيميائى، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بحيازته 3170 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - ترمومتر" مجهولة المصدر، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.