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حبس 3 متهمين بترويج الحشيش في الشروق 4 أيام

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:49 م
حبس 3 متهمين بترويج الحشيش في الشروق 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى –كريم صبحى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هم "ع. م"، و "ر .ع"، و "د .ع"، عاطلين.
 
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق، من ضبط 3  أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام و 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى 5000 جنيه، وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب الغير مشروع منها وهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
 

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