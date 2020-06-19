حبس 3 متهمين بترويج الحشيش في الشروق 4 أيام

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هم "ع. م"، و "ر .ع"، و "د .ع"، عاطلين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق، من ضبط 3 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام و 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى 5000 جنيه، وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب الغير مشروع منها وهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.