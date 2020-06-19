اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بـ6 أكتوبر

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:20 م
حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بـ6 أكتوبر سجن - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر الأفيون، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، ووردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الأفيون بمدينة 6 أكتوبر، عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم وتمكن الرائد محمد الصعيدى من القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأفيون، عبارة عن 14 لفافة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للإتجار بها، والمبلغ المالى من حصيلة ترويجه المخدر بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


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