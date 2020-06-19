اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس طبيب تسبب فى ببتر عضو ذكرى لطفل داخل عيادته بالقليوبية

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:26 م
حبس طبيب تسبب فى ببتر عضو ذكرى لطفل داخل عيادته بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ بحبس طبيب نساء وتوليد بمدينة طوخ بالقليوبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لتسببة في بتر عضو ذكرى لطفل ،يبلغ من العمر شهرا ،اثناء عملية طهاره له باستخدام الليزر ،كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقية بلاغا من المدعو س.م.س 62 عامل، موظف بأتهام  طبيب 65 عاما، طبيب نساء وتوليد بتسببة في بتر قضيب نجلة أثناء إجراء له عملية طهارة باستخدام الليزر.
 
وكشفت تحريات الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ ، أن المجني عليه ، أنجبت زوجته طفلين ولدين منذ شهر تقريبا علي يد تلك الطبيب ، وأتي الي عيادته الكائنة بمدينة طوخ لأجراء بهما عملية طهارة للطفلين وأجري الطبيب عملية طهارة لطفل بطريقة عادية والأخر باستخدام الليزر مما تسبب في بتر كامل لقضيب للطفل ونزيف شديد وتم نقلة لمستشفي الأطفال التخصصي ببنها وتحرر محضر بالواقعة رقم 11517 وتولت النيابة التحقيق والتي اصدرت قرارها السابق .
 
 
 
 

طوخ

اخبار مصر

محافظه القليوبية

طبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة