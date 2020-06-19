حبس طبيب تسبب فى ببتر عضو ذكرى لطفل داخل عيادته بالقليوبية

أمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ بحبس طبيب نساء وتوليد بمدينة طوخ بالقليوبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لتسببة في بتر عضو ذكرى لطفل ،يبلغ من العمر شهرا ،اثناء عملية طهاره له باستخدام الليزر ،كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقية بلاغا من المدعو س.م.س 62 عامل، موظف بأتهام طبيب 65 عاما، طبيب نساء وتوليد بتسببة في بتر قضيب نجلة أثناء إجراء له عملية طهارة باستخدام الليزر.

وكشفت تحريات الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ ، أن المجني عليه ، أنجبت زوجته طفلين ولدين منذ شهر تقريبا علي يد تلك الطبيب ، وأتي الي عيادته الكائنة بمدينة طوخ لأجراء بهما عملية طهارة للطفلين وأجري الطبيب عملية طهارة لطفل بطريقة عادية والأخر باستخدام الليزر مما تسبب في بتر كامل لقضيب للطفل ونزيف شديد وتم نقلة لمستشفي الأطفال التخصصي ببنها وتحرر محضر بالواقعة رقم 11517 وتولت النيابة التحقيق والتي اصدرت قرارها السابق .