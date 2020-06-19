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جى.إف.كيه: معنويات المستهلكين البريطانيين الأقوى منذ بدء قيود كوفيد

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:45 ص
جى.إف.كيه: معنويات المستهلكين البريطانيين الأقوى منذ بدء قيود كوفيد بريطانيا
رويترز

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أظهر مسح اليوم الجمعة أن معنويات المستهلكين البريطانيين سجلت أكبر تحسن في نحو أربع سنوات هذا الشهر مع تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، لكن المعنويات ما زالت تقل عن مستواها المسجل في بداية العام الجاري.

وارتفع مؤشر جي.إف.كيه لثقة المستهلكين، أطول مسح معني بهذا الشأن في بريطانيا، لأعلى مستوياته منذ مارس إلى -30، ارتفاعا من -36 في أواخر مايو أيار، وهي أقل قراءة منذ ذروة الأزمة المالية.

ويماثل التحسن بيانات أخرى تُظهر بعض التعافي منذ انهار الناتج الاقتصادي بوتيرة غير مسبوقة بلغت 20 بالمئة في أبريل نيسان، حين علقت الكثير من الشركات العمليات، وأُغلقت المتاجر أمام العامة وطُلب من العاملين البقاء في المنازل قدر الإمكان.

لكن جي.إف.كيه قالت إن التحسن من غير المضمون أن يستمر.

 


بريطانيا

مستهلكين

كورونا

فيروس كورونا

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