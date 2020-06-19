جواد ظريف لوكالة الطاقة الذرية: لا تسمحوا لأعداء إيران بتعريض مصالحها للخطر

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه ليس لدى بلاده ما تخفيه، وأن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتعريض مصالح إيران للخطر.