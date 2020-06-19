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جرائم بيت المقدس.. ماذا قال الرجل الثانى بالتظيم عن التدريب باستخدام السلاح؟

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 ص
جرائم بيت المقدس.. ماذا قال الرجل الثانى بالتظيم عن التدريب باستخدام السلاح؟ المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزءا من اعترافات المتهم محمد بكرى هارون الرجل الثانى بالتنظيم، وتحدث المتهم عن كيفية تدريبه على استخدام الأسلة وأدلى بالعديد من المعلومات حول تلك تدريباته منها ..

1 ـ المتهم تلقى تدريبات على استخدام السلاح لمدة أسبوعين بسيناء ومعه آخرين.

2 ـ درس خلال الدورة علم رفع المنشآت وفك وتركيب الأسلحة النارية.

3 ـ اشرف على تسفير مجموعتين لتلقى تلك التدريبات بداية عام 2012.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

الشهيد مبروك

اخبار مصريه

اخبار الحواث

اخبار عاجله

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