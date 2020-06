جامعة حلوان ضمن أفضل 500 جامعة بمجال الفيزياء على مستوى الجامعات العالمية

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه تم اختيار الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال الفيزياء على مستوى الجامعات العالمية وحصلت جامعة حلوان على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الفيزياء وفقا لتصنيف Best Global Universities for Physics in Egypt (U.S. News' ranking) 2020

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، جاء فى التصنيف أيضا الترتيب العالمى لجامعة حلوان فى الفيزياء لتحصد المرتبة 490 عالميا التى تدخل بها جامعة حلوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى مجال الفيزياء وذلك بعد أن حصلت جامعة القاهرة على 55 نقطة والجامعة البريطانية على 54.8 نقطة وجامعة الفيوم 50.7 نقطة ثم جامعة عين شمس 49.9 نقطة وجامعة حلوان 42.6 نقطة وأخيرا مدينة زويل 41.2.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي للنهوض بالبحث العلمى لتحقيق الأهداف التنموية، تلبية لمتطلبات العصر الحديث من خلال الجودة في التعليم، والأمتياز في البحث العلمي، والتميز في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى تقدم جامعة حلوان في العديد من التصنيفات العالمية، ومؤكدا أن هذا التصنيف يعتمد بشكل أساسي على السمعة الأكاديمية للجامعة، إضافة إلى مجمل الأبحاث التي قام بنشرها الباحثين من الجامعة في مجال الفيزياء، وكذلك نسب الاستشهاد بأبحاث المتخصصين في مجال الفيزياء.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أننا نسعى للوصول بكلية العلوم بمختلف تخصصتها إلى المراكز المتقدمة محليا وعالميا من خلال دعم وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال الحرص على الوصول بالطلاب للمستوى العلمى الذى يؤهله للتغيرات المختلفة لمتطلبات سوق العمل لمواكبة أحدث ما وصل إليه العلم للنهوض بمستوى الخريجين والباحثيين ولتقديم إنتاج علمي هادف ونافع وبجودة عاليه ليكون قادر على تقديم حلول للمشكلات التى تواجه المجتمع العالمي، ودفع عجلة التنمية.

وأعرب الدكتور مجدى عبده الحجرى رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان عن سعادته بالحصول على هذا التصنيف والوصول لهذه المرتبة مؤكداً أن هذا التصنيف جاء تتويجًا للجهود التى بذلها السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء بالجامعة بالعمل الدؤوب لنشر العديد من الابحاث العلمية فى كبرى المجلات العلمية التى لها معامل تأثير مرتفع والمشاركة فى المؤتمرات العلمية العالمية بالاضافة إلى عقد المؤتمرات العلمية بالجامعة فى مجال الفيزياء ومشاركة الجامعة فى الدعم المالى، حيث قام قسم الفيزياء بعقد اربع مؤتمرات عالمية فى الجامعة فى الاربع سنوات الاخيرة فى تخصصات مختلفة فى الفيزياء مثل تكنولوجيا وتطبيقات الضوء والفيزياء الحيوية والفيزياء الطبية والديناميكا اللونية. وأيضا حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية محلية وعالمية.

ويذكر أن قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة حلوان التحق به العديد من الدارسين الوافدين حوالى 25 دارس لدراسة الماجستير والدكتوراه من مختلف الدول الشقيقة مثل اليمن وليبيا والكويت والعراق، ويضم نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مشروعات بحثية ممولة من الداخل ومشاركة بعضهم فى مشروعات بحثية ممولة من الاتحاد الاوروبي، كما أبرم قسم الفيزياء عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الهيئات والمنظمات الأخرى داخل مصر على سبيل المثال، مستشفى سرطان الأطفال 57357، والمعهد القومى للأورام، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وايضا إبرام إتفاقية دولية مع جامعة كيوشو اليابانية في اليابان للتبادل الطلابى والاكاديمى.

ويشمل قسم الفيزياء جامعة حلوان على أربع برامج لمرحلة البكالوريوس هم الفيزياء والفيزياء الحيوية الطبية وعلوم الفضاء والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى سبعة برامج لدرجة الماجستير وسبعة برامج لدرجة الدكتوراه فى تخصصات تغطى مدى واسع من متطلبات سوق العمل مثل الفيزياء النووية والاشعاعية وفيزياء البصريات والليزر وتطبيقاته وفيزياء الجوامد والالكترونات وفيزياء الفلك وعلوم الفضاء والفيزياء الحيوية الطبية والفيزياء النظرية، ويضم قسم الفيزياء نخبة متميزة من أساتذة وعلماء مؤهلين من جامعات مصرية وعالمية في أوربا و الولايات المتحدة واليابان حوالى وكذلك عدد من المعيدين والمدرسين المساعدون وفنيو المختبرات.

وعلى مستوى الابحاث يضم القسم مجموعات بحثية تعمل فى مجالات بحثية مختلفة منها: مجموعة بحثية فى مجال فيزياء المواد والنانوتكنولوجى ومجموعة بحثية فى مجال الفيزياء النووية والاشعاعية و مجموعة بحثية فى مجال الضوء والليزر ومجموعة بحثية فى مجال فيزياء الطاقة العالية ومجموعة بحثية فى مجال الفيزياء الحيوية الطبية وأخيرا مجموعة بحثية فى مجال علوم الفضاء.

ويحتوى قسم الفيزياء على معامل ابحاث لخدمة طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تشمل معامل اشباه الموصلات والخلايا الشمسية والمواد المغناطيسية والمواد فائقة التوصيل والمواد متعددة الوظائف والمواد النانومترية والليزر وتطبيقاته والفيزياء الاشعاعية والنووية وفيزياء الطاقات العالية والفيزياء الحيويةالطبية والنانو تكنولوجى، ويحتوى قسم الفيزياء على مكتبة علمية تمد طلاب القسم بالكتب والمراجع العملية المتخصصة.

ويضم قسم الفيزياء مركز متميز للطقس الفضائى الذى يعتبر الأول فى مصر والثانى فى الشرق الاوسط، وهو ليس الاول من نوعه فى مصر بل الأول من نوعه على مستوى قارة أفريقيا والثانى على مستوى الشرق الاوسط، حيث كانت رؤية إنشاء المركز هى تدعيم برنامج الفضاء المصرى للمساعدة فى التنبأ بالطقس الفضائى فى مصر، ويتعاون المركز من خلال مشروعات عدة مثل: مراقبة طقس الغلاف الايونى فوق قبرص ومصر وأيضا يتعاون مع الشبكة المصرية لمستقبل دوبللر للغلاف الايونى المتماسك.