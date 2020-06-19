اليوم السابع
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توقعات بتخطى ثروة النساء العربيات حاجز التريليون دولار بحلول 2023.

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:01 ص
توقعات بتخطى ثروة النساء العربيات حاجز التريليون دولار بحلول 2023. ثروات سيدات اعمال العرب
إيمان حنا

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كشفت مجموعة "بوسطن" الاستشارية، عن أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراءً، وأن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023.البيان الإماراتية.

وقالت مجموعة بوسطن ، التي تتخذ من دبي مقرا لها في تقرير أصدرته ونشرته صحيفة "البيان" الاماراتية، إن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية، حيث تتجاوز ثروة النساء في الدولة 100 مليار دولار.

ووفق التقرير ، من المتوقع أن تتجاوز ثروات نساء الإمارات نظيراتهن في السعودية خلال السنوات المقبلة على وقع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8 بالمئة مقارنة بنحو 5 بالمئة في السعودية.

وقال التقرير إن هناك نظرة واعدة مماثلة تتكشف خارج قطاع التعليم وتتزايد القيادة النسائية في المنطقة، حيث تشهد الإمارات نمواً 2 بالمئة ونمواً أعلى في عدد القيادات النسائية.

وتمتلك النساء حاليًا ما يزيد قليلاً عن 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34% بحلول عام 2023.

وكشف التقرير أن ثروات النساء في السعودية بلغت 225 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية، بثروة بلغت 100 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن النساء في منطقة الشرق الأوسط يدرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغ حوالي 6 تريليونات دولار، فى حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار .

ومن المتوقع أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9% تقريبًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.


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السعوديات

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