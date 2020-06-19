

وكانت فرنسا قد أعلنت في 6 يونيو، أن قواتها تمكنت من قتل دروكدال، وعدد من معاونيه في عملية عسكرية في شمال مالي، قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن "عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة، كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في الساحل، والتي يقودها المالي إياد أغ غالي".