تموين الشرقية: حملات مكثفة للمخابز والمحال التجارية لمواجهة الغش التجارى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة تموين الشرقية باستمرار شن الحملات الرقابية لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية و جشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يومياً التأكد من توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينية من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.

وقامت حملة تموينية مشتركة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح والإدارة التموينية لتشديد الرقابة على كافة الأنشطة المختلفة بدائرة المركز، واسفرت الحملة عن :

1- تقرير مخالفة ضد مخبز بلدى مخالف باسم /ع م ر - بناحية الخرس -لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرام

2- تقرير مخالفة مخبز بلدى مخالف بأسم /م ح م-بناحية الجديدة-لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام

3- تقرير مخالفة مخبز بلدى مخالف بإسم/ ع ا ل بناحية تل الضباع لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام

4- تقرير مخالفة مخبز بلدى مخالف باسم /ع ب ا -بناحية الجديدة-لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

5- تقرير مخالفة مخبز بلدى مخالف باسم /ا ح م-بناحية المساعدة-لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

6- تقرير مخالفة مخبز بلدى بإسم /ا ح م بناحية-القراره -لأنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام

7- تقرير مخالفة مخبز بلدى بإسم /غ ا د بناحية الخرس-لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام

8- تقرير مخالفة مخبز بلدى باسم / ا م ا بناحية كفر ابوشحاته -لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15جرام

9- تقرير مخالفة مخبز بلدى باسم /ا س م بناحية الخرس لإنتاج خبزناقص الوزن بمقدار 17جرام

10 -تقرير مخالفة مخبز بلدى باسم ا ح م بناحية -المساعدة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

11- تقرير مخالفة مخبز بلدى باسم / ا ح م بناحية-القراره لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحملة تموينية بنطاق المركز الزقازيق واسفرت عن تحرير المحاضر التالية

· المحضر رقم 2007 جنح أ د ط ضد / ي ج ا صاحب محل بقاله بناحيه الزنكلون وذلك لبيعه علبه سجائر بازيد من السعر الرسمي بـ6 جنيه.

· المحضر رقم 2008 جنح أ د ط ضد /م ح م تاجره تموينيه تابعه لمشروع جمعيتي بناحيه شرويده وذلك لعدم ممارسه النشاط.

· المحضر رقم 2009جنح أ دط ضد / م ف ا صاحب محل بقاله بناحيه شرويده وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار

· المحضر رقم 2010جنح أ د ط ضد /ج ح ح تاجر تمويني بناحيه شرويده وذلك لعدم ممارسه النشاط

· المحضر رقم 2011جنح أ دط ضد /ن أ ح صاحب محل بقاله بناحيه بيشه قايد وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار

· المحضر رقم 2012جنح أ د ط ضد / م ع م تاجره تموينيه تابعه لمشروع جمعيتي بناحيه كفر محمد حسين وذلك لعدم ممارسه النشاط

· المحضر رقم 2013جنح أ د ط ضد / ع ع ع صاحب مخبز شامي حر بناحيه شرويده وذلك لاداره نشاط تجاري بدون ترخيص

· المحضر رقم 2014جنح أ د ط ضد / م س م صاحب محل بقاله بناحيه كفر محمد حسين وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار

كما شنت إدارة تموين ابوكبير حملة تفتيشية على المخابز ومحلات الجزارة بنطاق المركز اسفرت عن تحرير المحاضر الاتيه:-

· محضر رقم 1980جنح ادط ضد ص ع ا صاحب مخبز فرنجي لعدم وجود شهادة صحيه

· محضر رقم 1981 جنح ادط ضد ا م ا صاحب محل جزاره ببندر ابوكبير لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على 4 كيلو لحوم

· محضر رقم 1979 جنح ادط ضد م س ش صاحب محل جزاره ببندرابوكبير لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على 4 كيلو لحوم​