تقارير صحفية: لوفتهانزا ربما تبيع بروكسل إيرلاينز أو تدعها تفلس

بروكسل (رويترز)

ذكرت صحيفة لا ليبر اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها فى لوفتهانزا إن شركة الطيران قد تدع وحدتها التابعة فى بلجيكا بروكسل إيرلاينز تفلس أو تبيعها.

وقالت بروكسل إيرلاينز، التى توظف 4200 شخص، الشهر الماضى إنها ستخفض أسطولها من الطائرات 30 بالمئة وقوة العمل بواقع الربع لضمان قدرتها على الاستمرار خلال وبعد أزمة فيروس كورونا.

وتعطلت محادثات تهدف لإنقاذ شركة الطيران البلجيكية لأسابيع لكن مديرى لوفتهانزا، التى ستحصل ذاتها على إنقاذ مالى من الحكومة الألمانية، سيجتمعون مع بروكسل إيرلاينز يوم الاثنين لبحث خطة بشأن مستقبل الشركة، وامتنع متحدث باسم لوفتهانزا عن التعقيب.

كانت الحكومة البلجيكية قالت الشهر الماضى إنها ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليون يورو (336 مليار دولار) مع لوفتهانزا لإنقاذ بروكسل إيرلاينز إذا كان مستقبلها مضمونا.