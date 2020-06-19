اليوم السابع
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تعيين الدكتور محمد حلمي مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بالأعلى للجامعات

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:55 ص
تعيين الدكتور محمد حلمي مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بالأعلى للجامعات الدكتور محمد حلمي خفاجي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب
الفيوم - رباب الجالي

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تقدم  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، بخالص التهنئة القلبية لصدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1718) بتاريخ 2020/6/18 بندب الدكتور محمد حلمي خفاجي، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ندبا كليا للعمل مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمدة عام اعتبارا من 2020/5/1.
شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، فى اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وحضور عدد من القيادات بالمحافظة وذلك اليوم الثلاثاء بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد "شديد"، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، والتأكيد على استغلال مستشفى جامعة الفيوم بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 
 

 


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