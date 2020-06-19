تعيين الدكتور محمد حلمي مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بالأعلى للجامعات

الفيوم - رباب الجالي

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، بخالص التهنئة القلبية لصدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1718) بتاريخ 2020/6/18 بندب الدكتور محمد حلمي خفاجي، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ندبا كليا للعمل مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمدة عام اعتبارا من 2020/5/1.

شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، فى اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وحضور عدد من القيادات بالمحافظة وذلك اليوم الثلاثاء بديوان عام محافظة الفيوم .