تعليم بورسعيد تبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادات الامتحانات..صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

عقد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم اجتماعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية، وذلك قبل ساعات من انطلاق الامتحانات والمقرر لها بعد غد الأحد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حفاظًا على الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين جموع المتواجدين.

وتابع "باهى" أن هناك تعاونًا وثيقًا مع مديرية الشئون الصحية وقطاع الطب الوقائى بشأن الكشف المبكر لأى أعراض إيجابية على الطلاب والعاملين حيث سيتم العزل فى الغرفة المخصصة لذلك داخل كل لجنة على أن يحدد الفريق الطبى المتواجد داخل مقر كل لجنة إمكانية إستكمال المصاب الإمتحان من عدمه أو نقله إلى المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية طبية حسب توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أن جميع اللجان وعددها 17 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لإستقبال الطلاب وعددهم 5135 طالبًا وطالبة حيث سيتم تعقيمها بشكل يومى مؤكدا لرؤساء اللجان على توفير جميع متطلباتهم وكذلك وسائل الحماية اللازمة إلى جانب تجهيز الاستراحات على أعلى مستوى بشكل يليق بهم ويوفر لهم إقامة طيبة خلال تلك الفترة.

وطالب "باهى" الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل الخروج بالإمتحانات إلى بر الأمان مشيدًا بدور قيادات جميع أجهزة محافظة بورسعيد الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون البناء بشأن الإجراءات المقررة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخولهم وخروجهم بما يبعث رسالة إطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم.

جاء هذا الإجتماع بحضور علاء الدسوقى، مدير عام إدارة التعليم العام مشرف عام الإمتحانات وشريف أبو هيبة، مدير عام الشئون المالية والإدارية مشرف عام الإستراحات وإيهاب عبد المقصود، مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى رئيس اللجنة الثلاثية وإبراهيم مختار، مسئول أمن المديرية ومديرى الإدارات التعليمية والإدارات النوعية.