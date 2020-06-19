"تعليم الدقهلية" جاهزة لاستقبال 47 ألف طالب بـ 156 لجنة للثانوية العامة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمتابعة استعدادات وجاهزية اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة، لبدء ماراثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

وقال وكيل الوزارة إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن اللجنة الثلاثية المسئولة عن مارثون الثانوية العامة، اتخذت كافة الاجراءات الوقائية والإدارية وتتابع الوقوف على مدى جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال 47 ألف 732 طالب وطالبة أمام 156 لجنة امتحانية للامتحانات المقرر بدؤها من الأحد الموافق 21 يونيوحتى 21 يوليو 2020 .

وأضاف أنه يتم أيضا الاطمئنان على اللجان من حيث الانتهاء من فرش اللجان وتوافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير يوميا والالتزام بمواعيد الدخول سواء للطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات بكافة مستوياتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم والتأكد من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير اللازمة من تعقيم ذاتى بمدخل اللجنة والتأكيد على ضرورة التباعد الأجتماعى وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بعد المسح الحرارى للطلاب .

وقد اكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة والتصدى بكل حزم لاى محاولة للغش ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء للطلبة اوالملاحظين ، مشيرا الى ضرورة القيام بوضع الجدول فى أماكن واضحة وكذا كافه التعليمات الخاصة بالإمتحانات لتيسير الاطلاع عليها وتنفيذها بكل دقه وحزم .

جاء ذلك إستكمالا للإستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020