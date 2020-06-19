اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم الدقهلية" جاهزة لاستقبال 47 ألف طالب بـ 156 لجنة للثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:31 م
"تعليم الدقهلية" جاهزة لاستقبال 47 ألف طالب بـ 156 لجنة للثانوية العامة على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمتابعة استعدادات وجاهزية اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة، لبدء ماراثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

وقال وكيل الوزارة إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن اللجنة الثلاثية المسئولة عن مارثون الثانوية العامة، اتخذت كافة الاجراءات الوقائية والإدارية وتتابع الوقوف على مدى جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال 47 ألف 732 طالب وطالبة أمام 156 لجنة امتحانية للامتحانات المقرر بدؤها من الأحد الموافق 21 يونيوحتى 21 يوليو 2020 .

وأضاف أنه يتم أيضا الاطمئنان على اللجان من حيث الانتهاء من فرش اللجان وتوافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير يوميا والالتزام بمواعيد الدخول سواء للطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات بكافة مستوياتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم والتأكد من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير اللازمة من تعقيم ذاتى بمدخل اللجنة والتأكيد على ضرورة التباعد الأجتماعى وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بعد المسح الحرارى للطلاب .

وقد اكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة والتصدى بكل حزم لاى محاولة للغش  ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء للطلبة اوالملاحظين ، مشيرا الى ضرورة القيام بوضع الجدول فى أماكن واضحة وكذا كافه التعليمات الخاصة بالإمتحانات لتيسير الاطلاع عليها وتنفيذها بكل دقه وحزم .

جاء ذلك إستكمالا للإستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

تعليم الدقهلية

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة