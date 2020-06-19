تعليم الإسماعيلية تكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا ورؤساء لجان الثانوية العامة بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام وقيادات التعليم بالمديرية وذلك قبل ساعات من انطلاق الامتحانات والمقرر لها بعد غد الأحد.

وخلال اللقاء شدد الدكتور خالد خلف قبيصي، علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى أكد عليها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظًا علي الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدًا انه لا تهاون مع أي مقصر .

وتابع مدير تعليم الإسماعيلية، أن هناك تعاون مع وزارة الصحة بشأن اكتشاف أي أعراض علي الطلاب، حيث يتم عزله فى الغرفة المخصصة العزل داخل كل لجنة علي أن يحدد الطبيب إمكانية استكمال الامتحان من عدمه، أو نقله إلى المستشفى، حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية حسب تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، أن جميع اللجان وعددها 37 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب، حيث سيتم تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، مؤكدا لرؤساء اللجان علي توفير جميع متتطلباتهم عن طريق غرفة العمليات ، وكذلك وسائل الحماية الأزمة والمقررة من قبل الوزارة، إلى جانب تجهيز الاستراحات بشكل يليق بهم ويوفر لهم خدمة طيبة خلال فترة الامتحانات .

واختتم الدكتور خالد خلف قبيصي، تعليماته مؤكدًا على أن الجميع بتكاتف من أجل الخروج إلي بر الأمان، مشيدًا بدور مديرية الأمن وعلي رأسها اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية والتعاون بشأن الإجراءات المقررة لتأمين دخول وخروج الطلاب وموجها رسالة اطمئنان إلي الطلاب وأولياء الأمور.