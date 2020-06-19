اليوم السابع
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"تعليم الإسكندرية" تتسلم 162 بوابة تعقيم وأجهزة الكشف الحرارى للحماية

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:18 م
"تعليم الإسكندرية" تتسلم 162 بوابة تعقيم وأجهزة الكشف الحرارى للحماية لجان الثانوية العامة - ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أنهت محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم كافة استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2020 ، من تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات ، على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وتسلمت مديرية تعليم الإسكندرية  162 بوابة تعقيم من بينهم 145 للجان الامتحان و17 بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل)  وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني .

وتم تعميم الفيديو الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لجميع الإدارات وجميع اللجان الامتحانية  بالمحافظة ، وتضمن الفيديو محاكاة توقيع الكشف الطبي على الطلاب ودخولهم اللجان والمسافات البينية .

وفي إطار إنهاء كافة الاستعدادات عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالثغر اجتماعا مطولا أمس مع رؤساء اللجان المكلفين برئاسة لجان خارج المحافظة بحضور بسيوني محمد رئيس لجنة الإدارة والسيد مهدي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب " ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية لتوضيح كافة النواحي الخاصة بطريقة وإجراءات دخول الطلاب وتوقيع الكشف الصحي عليهم وطريقة فتح مظاريف الأسئلة وفق تعليمات الإدارة العامة للامتحانات وكيفية تسليم الطلاب مواد الامتحان خارج المجموع وفق الجدول والمواعيد المعلنة التي قررتها الوزارة  .

الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر تعليماته لمسئولي مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ، والتي تبدأ في 21 من الشهر الجاري ، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية  التي حددتها وزارة الصحة والسكان من عمليات تطهير وتعقيم وارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي بمسافات آمنة للطلاب والمعلمين منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد ، فضلا عن ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية ، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.

 

 

لجان الثانوية العامة (2)
لجان الثانوية العامة (2)
لجان الثانوية العامة (3)
لجان الثانوية العامة (3)

 

لجان الثانوية العامة (4)
لجان الثانوية العامة (4)

 

لجان الثانوية العامة (5)
لجان الثانوية العامة (5)

 

لجان الثانوية العامة (6)
لجان الثانوية العامة (6)

 


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