اليوم السابع
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تعليمات وضوابط امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:54 م
تعليمات وضوابط امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء.. تعرف عليها جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهى قبل قليل اجتماع لمدراء الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة بشمال سيناء، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن عقد اجتماع اليوم الجمعة بمديرى الإدارات التعليمية بشمال سيناء وهى إدارة العريش التعليمية، وإدارة بئر العبد التعليمية وإدارة الشيخ زويد التعليمية، وإدارة رفح التعليمية.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بشرح التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات مؤكدا على أهمية الانضباط والهدوء واستيعاب الطلاب وبث روح الطمأنينة بداخل اللجان، ويستلزم ذلك المرور والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة والمراقب الأول، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للإمتحانات، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بأى مشكلة فى الوقت ذاته خاصة اى أعراض مرضية تظهر على الطلاب، وعمل اللازم فى الحال .

وقال عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر ادائهم الامتحانات 2944 طالب، تم توزيعهم على 14 لجنة.

واشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع  6  لجان فى  مدينة العريش، و5 لجان فى  نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يفى والاشتراطات الصحية التى اقرتها الدولة لحماية الطلبة.

واعلن محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية العامة، وجرى تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأوضح أنه جرى توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأضاف أنه جرى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان.

 


شمال سيناء

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