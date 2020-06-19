تعرف على خدمات "التنمية الصناعية" لتسريع إجراءات الأنشطة لمواجهة كورونا

بعد أن قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهى تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتى 30 يونيو المقبل أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وكذلك عودة بعض الخدمات التى تم تعليقها الفترة الماضية، يقدم اليوم السابع أهم الخدمات التى تقدم حالياً بالهيئة.

- إعادة تقديم خدمة التصنيع المحلي.

-

.

خدمات المنشآت الصناعية التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول، والايثلو مستلزمات، وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها

- خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك.

واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة".