تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – حقائب – مكملات غذائية – وصلات معدنية – قطع غيار– ماكينات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (900 ألف جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة الواقية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (610) مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (124) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.