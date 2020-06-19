اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 05:04 ص
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تعرف على ترقيم خطوط المحمول والأرقام المختصرة والطوارئ وأكواد المحافظات

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على ترقيم خطوط المحمول والأرقام المختصرة والطوارئ وأكواد المحافظات خطوط محمول
كتبت هبة السيد

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تختلف بدايات الأرقام الخاصة بخدمات الاتصالات بمصر بحسب الخدمة المقدمة سواء كانت أرقام محمولة أو مختصرة أو أرضية وأيضا أرقام الطوارئ، ومنذ سنوات زود جهاز تنظيم الاتصالات السعة الرقمية لخدمات المحمول بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في خدمات المحمول في مصر، نظرا  لقرب نفاد الترقيم المخصص لخدمات المحمول، حيث قام بزيادة أرقام المحمول ل11 بدلا من 10 أرقام لإتاحة سعة أكبر للخطوط بعد انتشار المحمول بمصر ونفس الأمر طبق من قبل على الهاتف الثابت.

وينشر اليوم السابع خطة ترقيم الاتصالات بمصر:

المكالمات الدولية تبدأ ب00
 
مكالمات المحمول 01
 
 اورنج 0122 و 0127 و 0128 و 0120. 
 
فودافون 0100 و 0106 و 0109 و 0101. 
 
اتصالات 0111 و 0114 و 0112
 
المصرية للاتصالات 0155 
 
 
 أما المحافظات فتبدأ القاهرة 02 و الإسكندرية 03 و طنطا 040 دمنهور 045 مطروح 046 و كفر الشيخ 047 و شبين الكوم 048 و المنصورة 050 و الزقازيق 055 و دمياط 057 و السويس 062 و الإسماعيلية 064 و الغردقة 065 و بورسعيد 066 و العريش 068 و الطور 069 و بني سويف 082 و الفيوم 084. 
 
وتبدأ الأرقام المجانية ب 08 و الخدمات المميزه 09 اما أرقام الإغاثة و الطوارئء و الأرقام المختصر فتبدأ ب 1 و الأرقام الجغرافية تبدأ ب 2 و 3 و 4 ومستقبليا قد تبدأ ب 5 و 6 و 8 و 9. 
 

أرقام الطوارئ

 

يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخصيص أرقام الطوارئ المختصرة بنطاق (1xx ) على سبيل المثال:
الإسعاف: 123
المطافئ: 180
النجدة: 122

الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرقام المختصرة

وفيما يتعلق بالاستخدامات التجارية قام الجهاز بتخصيص نطاق ((15xxx و (16xxx ) و(19xxx ) لشركة المصرية للاتصالات، التي يمكنها في المقابل القيام ببيع تلك الأرقام ضمن هذه النطاقات إلى الدوائر الحكومية والشركات والمطاعم وللاستخدامات التجارية الأخرى، حسب الاقتضاء.
 
ويصل حجم الاشتراكات بخدمات المحمول بمصر حوالي  95 مليون اشتراك، و 9.5 مليون للهاتف الثابت نحو  7.5 مليون للإنترنت المنزلي و  نحو 40 مليون لمستخدمي الإنترنت من خلال المحمول. 

ترقيم خدمات الاتصالات

الخطوط الساخنة

خطوط المحمول

كود المحافظات

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